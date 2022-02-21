Спецификации Moto G22 просочились вместе с рендерами

В прошлом месяце грядущий Moto G22 впервые появился в тестовом приложении, и было обнаружено что он использует процессор Helio P35 от MediaTek. Однако сегодня новая утечка спецификаций противоречит этому, говоря вместо этого, что Moto G22 будет работать на процессоре Helio G37. Таким образом, у смартфона не будет возможности подключения к сетям 5G. По слухам, G22 оснащен 6,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном IPS с разрешением 720x1600 и частотой 90 Гц, 50-мегапиксельной основной задней камерой с апертурой f/1,8, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с разрешением 118 градусов и апертурой f/2,2, а также 2-мегапиксельной макрокамерой или датчиком глубины. На передней части расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера.

Сообщается, что телефон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч и будет предлагаться с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти. Предположительно, G22 весит 185 г и работает под управлением Android 12. Он будет предлагаться в белом, синем айсберге и космическом черном цвете.
Комментарии и отзывы Moto G22
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