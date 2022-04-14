Спецификации Realme Q5i и Realme Q5 Pro просочились в преддверии запуска

Предполагаемые спецификации Realme Q5 Pro и Realme Q5i просочились на Weibo. Согласно спецификациям, Realme Q5 Pro будет оснащен 6,62-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Предполагается, что он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 870 и пататься от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Realme Q5 Pro оснащен тройной задней камерой с 64-мегапиксельным датчиком в паре с объективом с диафрагмой f / 1,8. Он сопровождается 8-мегапиксельным сенсором в паре со сверхшироким объективом af / 2,3 и предлагает поле зрения 119 градусов, а также 2-мегапиксельную макрокамеру с объективом с диафрагмой f / 2,4. На передней панели телефона установлен 16-мегапиксельный сенсор для селфи и видеозвонков. Утверждается, что Realme Q5 Pro имеет размеры 162,9x75,8x8,65 мм и вес 194,5 грамма. Realme Q5i будет оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD + (1080x2408 пикселей) с соотношением сторон 20,1: 9. Он может поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 810. Говорят, что Realme Q5 Pro оснащен двойной задней камерой с 13-мегапиксельным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком. На передней панели расположилась 8-мегапиксельная селфи-камера. Утверждается, что Realme Q5 Pro имеет размеры 163,8x75,1x8,1 мм и весит 190 граммов.
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