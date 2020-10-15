Спецификации и рендеры Huawei FreeBuds Studio

Huawei расширяет линейку наушников FreeBuds и теперь включает в себя беспроводные наушники с закрытыми ушками.

Наушники будут запущены как FreeBuds Studio, и утечка раскрыла их функции и рендер наушников. FreeBuds Studio - это наушники премиум-класса сюда по дизайну. Также судя по изображениям, повязка на голову покрыта кожей, а остальная часть корпуса - из анодированного алюминия.

Наушники оснащены 40-миллиметровыми драйверами и работают на чипе Huawei Kirin A1. FreeBuds Studio имеет функцию активного шумоподавления ANC.

FreeBuds Studio имеет две батареи емкостью 410 мАч, которые обеспечат до 20 часов прослушивания. Наушники заряжаются через USB-C и поддерживают быструю зарядку - 10-минутная зарядка обеспечит 5 часов воспроизведения. Полная зарядка занимает 70 минут.

Huawei FreeBuds Studio подключается через Bluetooth 5.2, а устройства под управлением EMUI 10 и выше получают такие функции, как быстрое сопряжение и индикатор состояния батареи. К сожалению, цена устройства не упоминается в утечке.