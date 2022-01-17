Спецификации серии Vivo X80 просочились в интернет

Несколько месяцев назад Vivo официально выпустила смартфоны серии Vivo X70 по всему миру, и теперь кажется, что китайский производитель готов представить нового преемника линейки, получивший название Vivo X80. В преддверии запуска просочились некоторые ключевые характеристики и характеристики устройства.

Ожидается, что компания выпустит три модели в линейке — Vivo X80, X80 Pro и X80 Pro+. Все три смартфона будут оснащены дисплеями AMOLED, а экран будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. X80 будет поставляться с 6,56-дюймовым дисплеем LTPO с разрешением экрана Full HD+, а модели X80 Pro и Pro+ будут иметь 6,78-дюймовый дисплей LTPO с разрешением экрана Full HD+ и Quad HD+. Утверждается, что Vivo X80 будет работать на SoC MediaTek Dimensity 8000, а X80 Pro будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000. X80 Pro+ будет оснащен новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Все три смартфона будут поставляться с предустановленной операционной системой Android 12 и будут работать под управлением последней версии OriginOS Ocean . X80 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 55 Вт, а модели Pro будут поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
Комментарии и отзывы Vivo X80
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