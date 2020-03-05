Спекулянты продают Huawei Mate Xs за 6 тысяч долларов

Сегодня компания Huawei провела молниеносную распродажу смартфона Mate Xs, который оценен в 2415 долларов. Объемы первой партии не уточняются, но её смели буквально за несколько секунд. Сейчас китайские перекупщики предлагают купить новинку за невероятные 6000 долларов! Следующая молниеносная распродажа пройдет 8 марта.

Напомним, что смартфон оснащается улучшенной конструкцией петель, 8-дюймовым (в разложенном состоянии) OLED-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, топовым фирменным процессором Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 16 Мп, 8 Мп и датчком ToF, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, предустановленной операционной системой Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10 без сервисов Google и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.