Список характеристик Realme U1 до официального анонса

Realme U1 - это новый смартфон от дочернего бренда Oppo, официальный запуск которого состоится 28 ноября. В сети появилась техническая спецификация устройства. Это первый смартфон в мире на базе процессора MediaTek Helio P70.

Смартфон оснащен экраном диагональю 6,3 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей, который покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Экран занимает 90,8% площади передней панели. Объем памяти составит 3 ГБ\4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ\64 ГБ флэш-памяти с возможностью расширения до 256 ГБ с помощью MicroSD.

Фронтальная камера оснащена 25-мегапиксельным датчиком изображения и объективом с диафрагмой F/2,0. В основной камере установлены 13 МП основной сенсор (f/2.2) и вспомогательный датчик с разрешением 2 МП (f/2.4). Объем аккумулятора 3500 мА•ч, с поддержкой технологии быстрой зарядки. Смартфон должен работать под управлением ColorOS 5.2 на базе Android 8.1 Oreo. Информация о ценах на Realme U1 появиться в день официального анонса