Список самых мощных смартфонов

2019-12-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - ASUS ROG Phone 2; [88]
Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых производительных смартфонов глобального рынка.

Среди топовых Android-устройств лидирует игровой ASUS ROG Phone 2 в модификации 12/512 ГБ. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 855 Plus. Он набирает в тесте в среднем почти 500 тысяч баллов.

За ним расположились OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro с таким же процессором. Они набрали 82 881 и 482 532 попугаев.

Вслед за ними идут смартфоны: Realme X2 Pro который набрал 476 185, OnePlus 7 Pro набрал 465 246, OnePlus 7 - 455 587, Redmi K20 Pro Premium Edition - 452 783, ASUS ZenFone 6 - 452 776, Samsung Galaxy Note 10+ с процессором SDM855 - 449 659 и Galaxy Note 10+ 5G на процессоре Exynos 9825 - 443 858.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 2
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