Спрос на OnePlus Ace 2 Pro удивил саму OnePlus

Мы уже писали о том, что вскоре после начала продаж смартфон OnePlus Ace 2 Pro стал хитом продаж на домашнем китайском рынке. Оказалось, что спрос на эту новинку удивил и самого производителя. В OnePlus настолько впечатлились успехами OnePlus Ace 2 Pro, что решили возродить Pro-модель во флагманской серии OnePlus 12. По крайней мере, об этом пишет авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Напомним, что OnePlus Ace 2 Pro оснащается 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения с испарительной камерой на 9140 мм², тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 150-Вт быстрой зарядки.
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