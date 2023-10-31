Сравнение фотовозможностей Xiaomi 14 и iPhone 15 Pro Max

Руководитель компании Xiaomi Лей Цзунь поделился сравнительными фотографиями, сделанными на флагманские смартфоны iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 14. Он подчеркнул стоимость устройств (10 тысяч юаней против 4 тысяч соответственно) и предложил оценить фотографии. Сложно оценивать детализацию по сжатым снимкам, то динамический диапазон у камеры смартфона Xiaomi кажется выше. Сам производитель утверждает, что динамический диапазон главного модуля составляет 13,5 ступеней экспозиции.

Напомним, что в Xiaomi 14 используется тройная тыльная камера с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS).