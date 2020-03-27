Сравнение видеовозможностей Huawei P40 Pro, Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

В сети появился первое подробное сравнение видеовозможностей нового флагмана Huawe P40 Pro с топовыми камерофонами Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max. Смог ли наконец смартфон Huawei превзойти iPhone в записи видео или лидерство Apple в этой области осталось непоколебимым? Смотрите и делайте выводы.

Напомним, что главной особенностью Huawei P40 Pro, оцененного в 1000 евро, стала квадрокамера с главным модулем на 50-Мп, сверхширокоугольным на 40 Мп, ToF-камерой и 12 Мп телефотомодулем с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом.