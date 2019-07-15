Среднебюджетный смартфон Honor 9X Pro появился на пресс-рендере

На рендере новинка внешне напоминает флагманский смартфон Honor 20. Аппарат получит стеклянный корпус с градиентной расцветкой и тройную основную камеру с главным 48-мегапиксельным модулем.

Сканера отпечатков пальцев на задней стороне нет.

Honor 9X Pro приписывают безрамочный IPS-дисплей с выезжающей фронтальной камерой, как у Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Новинка также получит аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C. За производительность устройства будет отвечать фирменный 7-нанометровом процессоре Kirin 810 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ. Honor 9X Pro анонсируют на презентации в Китае 23 июля.