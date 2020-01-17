Среднебюджетный смартфон Oppo F15 с четырьмя камерами и Helio P70

Компания Oppo представила свой последний смартфон F15. Он имеет экран FHD + 20: 9 с разрешением 2400 x 1080, Gorilla Glass 5, встроенный датчик отпечатков пальцев и каплевидный вырез под 16 МП селфи-камеру.

За работу отвечает процессор MediaTek Helio P70 с тактовой частотой 2,1 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти UFS 2.1 и аккумулятор емкостью 4 025 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки VOOC 3.0.

На задней стороне расположился модуль с четырьмя камерами: 48 МП f / 1.7 + 8 МП f / 2.25 119-градусный сверхширокоугольный объектив + 2 МП f / 2.4 моно сенсор + 2 МП f / 2.4 датчик глубины.Он также имеет EIS для стабилизации видео, красоту AI, режим ночной сцены и портретный режим. Oppo F15 оценен в $282.