Стабилизатор DJI Osmo Mobile 3 для смартфонов стал универсальнее

DJI анонсировал новую версию стабилизатор для мобильных телефонов Osmo Mobile. Osmo Mobile 3 предоставляет несколько новых функций, таких как разборный дизайн и возможность быстрого переключения между портретным и ландшафтным режимами во время съемок. Новый Osmo Mobile 3 на 80 грамм легче своего предшественника, в результате чего вес достигает 405 грамм. В сочетании с возможностью складывания устройства.

С точки зрения функциональности, есть также некоторые инновации. Держатель не блокирует нижнюю часть телефона, поэтому его можно подключить к зарядному устройству или к аккумулятору, например, во время съемок. Стабилизатором также можно управлять с помощью знаковых команд, среди прочего, для фотографирования.

Кнопка M на рукоятке Osmo Mobile 3 переключает вертикальное и горизонтальное положение, функцию, которую DJI называет «Quick Roll». Есть также некоторые улучшения в отношении программных функций в приложении DJI Mimo. Это приложение необходимо для использования кнопок на подвесе. Однако не все функции работают на всех смартфонах; например, функция Slow Motion доступна только на iOS.