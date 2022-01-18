Стабильное обновление MIUI 13 для POCO X3 Pro и POCO F3 не за горами

Согласно отчету Xiaomi готовится выпустить стабильное обновление MIUI 13 для своих смартфонов POCO X3 Pro и POCO F3, оба смартфона являются предложениями среднего уровня.

В случае POCO X3 Pro (vayu_global) существует единственная сборка MIUI V13.0.1.0.SJUMIXM, которая была раскрыта для ее глобального варианта. А что касается POCO F3, пользователи с глобальным (alioth_global) и европейским (alioth_eea_global) вариантами устройства получат MIUI 13, также с версией 13.0.1.0. Информация появилась после очередной утечки, которая также показала, что Xiaomi 11 Lite 5G NE и Mi 11X также получат MIUI 13. В то время как Android 12, вызывает восторг и удивление, MIUI 13, вероятно, вас не очень сильно впечатлит. Версия скина уже анонсирована в Китае практически без дополнительных функций, за исключением функции, которая вероятно, останется эксклюзивной для Китая.