Стабильное обновление OxygenOS 11 для OnePlus 8/8 Pro прибыло

Оболочка OxygenOS 11 напоминает интерфейс One UI от Samsung. Также как грядущий OnePlus 8T больше похож на смартфон Galaxy, чем на OnePlus.
Отличительные особенности OxygenOS 11:
- Обновленный интерфейс
- Новое приложение погоды
- Новые возможности Game Space
- Дисплей отсутствия (AOD)
- Обновленный темный режим
- Zen Mode 2.0
- Обновленное приложение "Галерея"
Помимо этих двух телефонов, компания OnePlus также подтвердила обновление Android 11 для следующих устройств:
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7T
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7
- OnePlus 6T
- OnePlus 6
- OnePlus Nord