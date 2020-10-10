Стабильное обновление OxygenOS 11 для OnePlus 8/8 Pro прибыло

OnePlus была одной из немногих компаний, участвующих в программе Android 11 Beta с двумя своими устройствами - OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Теперь же компания выпустила стабильную версию для этих двух флагманов 2020 года.

Оболочка OxygenOS 11 напоминает интерфейс One UI от Samsung. Также как грядущий OnePlus 8T больше похож на смартфон Galaxy, чем на OnePlus.

Отличительные особенности OxygenOS 11:

  • Обновленный интерфейс
  • Новое приложение погоды
  • Новые возможности Game Space
  • Дисплей отсутствия (AOD)
  • Обновленный темный режим
  • Zen Mode 2.0
  • Обновленное приложение "Галерея"

Помимо этих двух телефонов, компания OnePlus также подтвердила обновление Android 11 для следующих устройств:
  • OnePlus 7T Pro
  • OnePlus 7T
  • OnePlus 7 Pro
  • OnePlus 7
  • OnePlus 6T
  • OnePlus 6
  • OnePlus Nord
Комментарии и отзывы OxygenOS 11
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