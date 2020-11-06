Стабильное развертывания EMUI 11 для серий HUAWEI P40 и Mate30

Недавно компания поделилась графиком обновления EMUI 11.0 и Magic UI 4.0 для соответствующих устройств. Теперь компания начала выпускать стабильное обновление для первой партии устройств, состоящей из моделей серий HUAWEI P40 и HUAWEI Mate30.

Согласно ранее опубликованному графику, выпущенной компании Huawei, всего 10 устройств должны получить стабильное обновление EMUI 11 в начале ноября 2020 года. Обновление в настоящее время доступно только для пользователей Китая. Прежде всего, даже в стране проживания компании он доступен только для определенных пользователей, так как, сборки отправляются партиями.