Стал известна цена смартфона Honor 30 Pro+

2020-04-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 30 Pro+; [79]
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+, которые еще не были представлены официально. Если верить постеру, старшую модель оснастят 90-герцевым AMOLED-дисплеем и 50-Мп камерой. По словам источника, Honor 30 Pro+ будет стоить в Китае от 710 до 822 долларов за версии с 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Это довольно демократичная цена на фоне 850 долларов за базовый вариант Huawei P40 Pro в том же Китае. Ранее Honor 30 Pro+ засветился в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие топового фирменного чипсета Huawei Kirin 990 c поддержкой сетей пятого поколения (5G).


Комментарии и отзывы Honor 30 Pro+
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