Стала известна цена ASUS ZenFone 9

Сетевые инсайдеры раскрыли цену флагманского смартфона ASUS ZenFone 9, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат обойдется в 800-900 долларов за варианты с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Что до остальных характеристик, устройству прочат 5,9-дюймовый экран Samsung AMOLED с частотой обновления 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и гибридная система стабилизации), боковой сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики, 3,5-мм гнездо для наушников, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и модемом для сотовых сетей пятого поколения, а также батарею ёмкостью 4300 мАч.