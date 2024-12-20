Стала известна цена HONOR Magic7 Lite

Итальянский сайт компании HONOR рассекретил дизайн, характеристики и стоимость смартфона Magic7 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, OLED-экран с разрешением 1,5К и кадровой частотой 120 Гц, тыльную камеру с модулями на 108 Мп и 5 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 6600 мА и предустановленную операционную систему Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8. Смартфон выйдет в двух конфигурациях: с 8/256 ГБ и 8/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Цена старшей составит 377 евро. Также ритейлер раскрыл европейскую цену флагмана Magic 7 Pro – 1226 евро за версию с 12/512 ГБ памяти.