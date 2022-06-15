Стала известна цена OnePlus 10T

Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился информацией о цене на смартфон OnePlus 10T, который еще не был представлен официально. Итак, базовая версия устройства обойдется в 445 долларов. Вероятно, речь идет о цене смартфона в Китае или Индии, а в Европе она окажется выше.

По предварительным данным, аппарат получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и модемом Snapdragon X65 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку 150-Вт проводной зарядки и предустановленную надстройку OxygenOS на базе ОС Android 12.