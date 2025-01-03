Стала известна цена POCO X7 5G

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл европейские цены на смартфоны POCO X7 5G и POCO X7 Pro 5G, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая модель будет стоить 300 и 350 евро за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. POCO X7 Pro 5G обойдется в 370, 400 и 430 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Ранее стало известно, что POCO X7 получит 4-нм 8-ядерную однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300 Ultra с максимальной частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MP2, основную камеру с 50-Мп главным модулем и поддержкой оптической стабилизации, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, АКБ ёмкостью 5110 мАч и поддержку 45-Вт зарядки.