Стала известна цена Poco M6 Pro 4G

На сайте Amazon обнаружились подробности о ценах на смартфоны Poco X6 Pro и Poco M6 Pro 4G, которые еще не были представлены официально. Итак, первый будет стоить 355 долларов, а второй – 245 долларов. Судя по описанию на сайте магазина, Poco M6 Pro 4G оснастят 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, корпусом толщиной 8,3 мм и массой 179 граммов, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

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