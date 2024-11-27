Стала известна цена Realme Neo7

Компания Realme объявила, что цена смартфона Realme Neo7 не превысит 2500 юаней или около 344 долларов. Ранее сообщалось, что аппарат оснастят 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300+ с максимальной частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 Immortalis MP12, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 8,5 мм и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 2404366 баллов. Официальная презентация Realme Neo7 состоится уже в следующем месяце.