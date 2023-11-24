Стала известна цена Redmi K70 Pro

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Redmi K70 Pro, который будет основан на топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Утверждается, что цена базовой версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составит 545 долларов. Во столько же оценены Xiaomi 14 и iQOO 12, которые оснащаются той же платформой. Ранее сообщалось, что базовая модель Redmi K70 получит прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Его цена в Китае составит 405 долларов, но Redmi K70E обойдется в 350 долларов. Официальная презентация серии запланирована на 29 ноября.