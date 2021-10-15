Стала известна цена Redmi Note 11

Китайские источники поделились подробностями о смартфонах Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro, презентация которых в Китае ожидается уже в ближайшее время. Стандартной модели прочат IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру разрешением 13 Мп, основную камеру с главным модулем на 50 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 810, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 33 Вт, а также ориентировочную цену от 185 долларов.

Redmi Note 11 Pro 5G получит 120-Гц OLED-экран, фронтальную камеру на 16 Мп, основную камеру на 108 М, производительный процессор MediaTek Dimensity 920, аккумулятор на 5000 мАч, 67-Вт зарядку, поддержку NFC, стереодинамики, 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ памяти, а также цены в 250, 280 и 310 долларов соответственно. Речь идет о китайских версиях, которые, вероятно, будут очень сильно отличаться от глобальных.