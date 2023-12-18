Стала известна цена Redmi Note 13 4G

Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках и ценах глобальных версий смартфонов Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G. Старшая модель обойдется в 350 и 400 евро за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ, а базовая – в 200 и 250 евро за варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Грядущим новинкам приписывают наличие 6,67-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и сертифицией TÜV Rheinland. Redmi Note 13 получит тройную основную камеру с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, платформу Qualcomm Snapdragon 685, батарею ёмкостью 5000 мАч и 33-Вт проводную зарядку. Redmi Note 13 Pro 4G будет отличаться 200-Мп камерой, однокристальной системой MediaTek Helio G99 Ultra и поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.