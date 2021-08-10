Стала известна цена Samsung Galaxy A03s

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями о цене на бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в Европе за вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти попросят 150 евро. Покупатели смогут выбирать из черной, белой и синей расцветок.

Смартфон должен получить 6,5-дюймовым экран с разрешением HD+, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, платформу MediaTek Helio G35, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт.