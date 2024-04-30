Стала известна цена Samsung Galaxy F55

Известный правдивыми утечками инсайдер Абхишек Ядав раскрыл цены на смартфон Samsung Galaxy F55, скорый релиз которого был сегодня подтвержден корейским производителем. Итак, на дебютном индийском рынке новинка обойдется в 325, 360 и 395 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Предполагается, что перед нами клон выпущенного недавно в Китае Galaxy C55, за который в Поднебесной просят от 275 долларов.

Смартфон характеризуется «кожаной» тыльной панелью, 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 4-нм 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 45 Вт, модемом для сотовых сетей пятого поколения, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками, корпусом толщиной 7,8 мм и ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1 «из коробки».
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