Стала известна цена Xiaomi 12X

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Xiaomi 12X, который станет облегченной версией флагмана Xiaomi 12. Аппарат получит 6,28-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766v и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки на 67 Вт, стереодинамики JBL и металлическую боковую рамку из авиационного алюминия 6000 серии. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 470 долларов, с 8/256 ГБ – 520 долларов, а c 12/256 ГБ – 565 долларов.