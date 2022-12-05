Стала известна цена Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Китайский портал MyDrivers раскрыл подробности о ценах на флагманские смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, Xiaomi 13 в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 4300 юаней или 615 долларов. За Xiaomi 12 в своем время просили 3700 юаней или 525 долларов. Xiaomi 13 с 8/256 ГБ обойдется в 655 долларов, с 12/256 ГБ – 700 долларов, а с 12/512 ГБ – 770 долларов. Старшая модель будет стоить 755, 855 и 925 долларов соответственно. Официальная презентация флагманов изначально была запланирована на 1 декабря, но позже была перенесена на неопределенный срок.