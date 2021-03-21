Стала известна цена Xiaomi Mi 11 Lite

В сети появилось видео распаковки смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был представлен официально. Видео подтверждает слухи о том, что аппарат унаследует дизайн старшей модели Xiaomi Mi 11. Также источник раскрывает европейскую цену грядущей новинки – 320 евро.

Ранее один вьетнамский магазин рассекретил характеристики смартфона. Аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 732G (в 5G-версии будет более продвинутый чипсет Snapdragon 775G), 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), батарею ёмкостью 4250 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, поддержку Bluetooth 5.2 и NFC, слот для карт памяти microSD, размеры 164:74:6,х мм, массу 150 г.