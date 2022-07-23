Стала известна цена доступного флагмана Redmi K50S

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о цене на смартфон Redmi K50S, который еще не был представлен официально. Утверждается, что базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить в Китае 445 долларов. Если информация подтвердится, то нас ждет самый доступный аппарат на основе флагманской восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Сейчас это звание удерживает Nubia Z40S Pro с ценой в 505 долларов.

Что до K50S Pro, то ему также прочат OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 5000 мАч, основную камеру с 200-Мп датчиком изображения и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт.