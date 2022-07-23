Стала известна цена доступного флагмана Redmi K50S

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о цене на смартфон Redmi K50S, который еще не был представлен официально. Утверждается, что базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить в Китае 445 долларов. Если информация подтвердится, то нас ждет самый доступный аппарат на основе флагманской восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Сейчас это звание удерживает Nubia Z40S Pro с ценой в 505 долларов.

Что до K50S Pro, то ему также прочат OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 5000 мАч, основную камеру с 200-Мп датчиком изображения и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт.
Флагман Xiaomi Mix 4 подешевел до 710 долларов…
Компания Xiaomi снова снизила цену на флагманский смартфон Mix 4. Теперь топовая версия с 12 ГБ оперативн…
В сети появился смартфон OnePlus PGZ110 с чипсетом Dimensity…
Сегодня в сети интернета появилась информация о грядущем смартфоне OnePlus PGZ110 с чипсетом Dimensity 81…
Смартфон iQOO 10 Pro засветился в бенчмарке…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились упоминания о смартфоне iQOO 10 Pro, официальны…
Realme GT2 Master Exploration Edition показали на фото…
В сети появились первые фотографии смартфона Realme GT2 Master Explorer Edition, официальный релиз которо…
Honor 70 получит камеру на датчике Sony IMX800…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфо…
Samsung отлично продает Galaxy S22 Ultra…
Неудивительно, что за последние пару лет у Samsung наблюдалось некоторое падение продаж, особенно серии G…
Смартфон Redmi K50 Ultra одобрен к выходу …
Сетевые источники сообщают о том, что смартфон Redmi K50 Ultra (кодовое наименование 22081212C) получил о…
ASUS раскрыла подробности линейки смартфонов ASUS Zenfone 9…
Компания ASUS планирует выпустить смартфоны линейки Zenfone 9. …
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor