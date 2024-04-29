Стала известна цена флагмана Vivo X100 Ultra

В сети появились подробности о ценах на флагманский смартфон Vivo X100 Ultra, который еще не был представлен официально. По данным источника (разумеется, неподтвержденным), новинка будет стоить 900, 965, 1035 и 1105 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

По предварительным данным, смартфон оснастят AMOLED-экраном Samsung поколения E7 с разрешением 2К, тыльной камерой с оптикой Zeiss и 200-Мп модулем с 4-кратным оптическим зумом, стеклянной задней панелью и поддержкой двухсторонней спутниковой связи.