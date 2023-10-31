Стала известна цена флагманского смартфона Vivo X100

Официальная презентация смартфона Vivo X100 еще не состоялась, но в Китае на этот флагман уже можно оформить предзаказ. Цена базовой конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составляет 545 долларов. Если учесть, что в основе грядущей новинки лежит самый мощный процессор среди Android-смартфонов (MediaTek Dimensity 9300), это весьма щедрое предложение. За ту же цену в Китае можно приобрести прямого конкурента в лице Xiaomi 14.

Помимо топовой однокристальной системы, Vivo X100 оснастят камерой Zeiss с четырьмя модулями, новой оперативной памятью LPDDR5T и фирменным чипом для обработки изображений V3, который производится по нормам 6-нанометрового техпроцесса.