Стала известна цена компонентов Samsung Galaxy S20 Ultra

Профильный ресурс TechInsights подсчитал стоимость компонентов топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra, базовая версия которого продается по цене в 1400 долларов. Итак, компоненты, а также сборка одного смартфона обходятся Samsung в 528,5 доллара. Для сравнения, себестоимость Galaxy S10+ составляла в свое время 420 долларов, а Galaxy S9+ – 380 долларов. Самыми дорогими компонентами устройства стали набор камер (107,5 доллара) и восьмиядерная платформа Snapdragon 865 (81 доллар). Напомним, что самый дорогой смартфон Samsung (если не считать гибкие модели) появится в российской рознице 13 марта по цене в 99 990 рублей.