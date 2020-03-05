Стала известна цена компонентов Samsung Galaxy S20 Ultra

2020-03-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S20 Ultra; [33]
Профильный ресурс TechInsights подсчитал стоимость компонентов топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra, базовая версия которого продается по цене в 1400 долларов. Итак, компоненты, а также сборка одного смартфона обходятся Samsung в 528,5 доллара. Для сравнения, себестоимость Galaxy S10+ составляла в свое время 420 долларов, а Galaxy S9+ – 380 долларов. Самыми дорогими компонентами устройства стали набор камер (107,5 доллара) и восьмиядерная платформа Snapdragon 865 (81 доллар). Напомним, что самый дорогой смартфон Samsung (если не считать гибкие модели) появится в российской рознице 13 марта по цене в 99 990 рублей.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 Ultra
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