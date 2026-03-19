Стала известна цена ноутбука Xiaomi Book Pro 14

Компания Xiaomi объявила цены на ноутбук Book Pro 14, который построен на чипах Intel Core Ultra 5 325 (8 ядер), Core Ultra 5 338H (12 ядер) или Core Ultra X7 358H (16 ядер). Новинку также оснастили 24 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом M.2 2280 для накопителей до 4 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и испарительной камерой на 10000 мм², 14,6-дюймовым сенсорным экраном OLED с разрешением 3,1K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, портом Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, интерфейсами USB-C, USB-A и HDMI 2.1, корпусом из цельнолитого магниевого сплава, карбоновой нижней крышки и титановой пластиной клавиатуры, массой 1,08 кг, толщиной 14,95 мм, батареей ёмкостью 72 Втч и комплектной 100-Вт зарядкой. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1230 долларов.