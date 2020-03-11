Стала известна цена смартфона Google Pixel 4a

В сети появились подробности о цене на смартфон Google Pixel 4a, который придет на смену выпущенному в мае прошлого года Google Pixel 3a. Если верить источнику, аппарат будет стоить 400 долларов – тех же денег стоил и Pixel 3a. Напомним, что смартфону прочат 5,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, восьмиядерную платформу Snapdragon 730 или 765, а также одинарную основную камеру c датчиком изображения разрешением 12,2 Мп. Официальная презентация Google Pixel 4a и Pixel 4a XL ожидается весной этого года.