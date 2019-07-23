Стала известна цена смартфона Nokia 6.2

В сети появились изображения, характеристики и стоимость нового смартфона под названием Nokia 6.2. Аппарат получит безрамочный «дырявый» дисплей. Разрешение составляет 2280 * 1080 пикселей. В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 660 и 4/6 Гбайт ОЗУ. В левом верхнем углу виднеется небольшое отверстие, в нем и установлена селфи-камера. На обратной стороне корпуса можно увидеть сканер отпечатков пальцев и главную камеру, состоящую из трех оптических блоков. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью на 3300 мА.ч. Дебют смартфона ожидается этой осенью. Стоимость гаджета составит от 1199 юаней (174 доллара) в зависимости от версии.