Стала известна цена смартфона Xiaomi 13 Lite

В сети появились новые подробности о смартфоне Xiaomi 13 Lite, официальная презентация которого ожидается в конце февраля в рамках выставки MWC 2023. По данным источника, Xiaomi 13 Lite окажется не самостоятельным устройством, а лишь копией китайского Xiaomi Civi 2. Его цена в Европе составит 550 евро за вариант с 256 ГБ флеш-памяти. Цена версии со 128 ГБ встроенной памяти пока не раскрывается.

Напомним, что оцененный в Китае в 335 долларов Civi 2 характеризуется толщиной (7,23 мм) и массой (171,8 грамма), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп, 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, новенькой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамиками и модулем NFC.