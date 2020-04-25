Стала известна цена смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал раскрыл цены на все версии молодежного камерофона Mi 10 Youth Edition, который будет представлен уже 27 апреля. Итак, базовый вариант с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 325 долларов, версии с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдутся в 355 и 380 долларов, а за топовый вариант с 8 ГБ и 256 ГБ памяти предстоит отдать 425 долларов.

Согласно базе данных китайского регулятора TENAA, аппарат получит восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, 6,57-дюймовый AMOLED- дисплей с разрешением 2400:1800 пикселей, квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, модуль NFC и ИК-излучатель, батарею емкостью 4060 мАч и предустановленную ОС Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI 12.