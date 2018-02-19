Стала известна цена смартфона Xiaomi Mi 7

Компания Xiaomi готовит к выпуску 5,65-дюймовый смартфон Xiaomi Mi 7, который получит фирменную систему Face ID с разрешением 2160 * 1080 точек. В основе гаджета Xiaomi Mi 7 ляжет чип Snapdragon 845 и сдвоенная основная камера на базе 16-мегапиксельных сенсоров. Объём оперативной памяти составит до 8 Гбайт, вместимость флеш-модуля до 128 Гбайт. В тыльной части корпуса расположится дактилоскопический сенсор для считывания отпечатков пальцев. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 4480 мА.ч. Приобрести смартфон Xiaomi Mi 7 можно по цене от 470 долларов США.