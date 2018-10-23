Стала известна цена смартфона Xiaomi Mi Mix 3

В сеть утек скриншот из официального интернет-магазина Xiaomi, который раскрывает стоимость еще не представленного флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Итак, аппарат в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 533 доллара. Эти цифры подтверждают предыдущую утечку.

Слухи прочат флагману 6,4 дюймовый дисплей, который может сдвигаться вниз, основную камеру с модулями на 20 Мп и 16 Мп, двойную фронтальную камеру на 24 Мп, топовый чипсет Snapdragon 845, до 10 ГБ оперативной памяти, подэкранный сканер отпечатков пальцев, поддержку сетей пятого поколения и аккумулятор на 3850 мАч. Официальный анонс смартфона запланирован на 25 октября.