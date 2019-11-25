Стала известна цена топового смартфона Vivo X30

Авторитетный информатор Мукул Шарма поделился новой порцией подробностей о топовом смартфоне Vivo X30, одной из особенностей которого станет поддержка сетей 5G. Утверждается, что аппарат будет представлен уже 16 декабря, а его цена составит 540 долларов. Смартфон получит топовый процессор Exynos 980, многомодульную камеру с главным датчиком Sony IMX686 разрешением 64 Мп и 60-кратным цифровым зумом, а также выдвижную фронтальную камеру. Последний факт говорит об очень тонких рамках вокруг дисплея. Помимо Vivo X30, в линейку войдет старшая модель Vivo X30 Pro 5G.