Стала известна дата анонса Microsoft Surface Duo

Профильное издание Windows Central сообщило о том, что поставки складного смартфона Microsoft Surface Duo стартуют 24 августа 2020 года. Ранее в сети появилась информация о том, что аппарат появится в продаже только в конце этого года. По предварительным данным, смартфон получит прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 256 ГБ флеш-памяти, 11-Мп камеру, которая будет выполнять роль как основной, так и фронтальной, два 5,6-дюймовых AMOLED-дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1800:1350 пикселей, а также аккумулятор ёмкостью 3460 мАч.