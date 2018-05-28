Стала известна дата анонса смартфона Lenovo Z5

Компания Lenovo готовит к выпуску полноценный безрамочный флагман под названием Z5. Будущий флагман Lenovo Z5 получит очень узкие рамки со всех сторон, камеру с поддержкой искусственного интеллекта и внушительный объем флэш-носителя до 4 ТБ. Остальные технические характеристики Lenovo Z5 пока не раскрываются. Анонс Lenovo Z5 гаджета ожидается 14 июня.