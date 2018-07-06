Стала известна дата презентации Xiaomi Mi A2

Корпорация из поднебесной Xiaomi выпускает большое количество смартфонов долгое время. Этот производитель объявил дату презентации крайне долгожданного смартфона Xiaomi Mi A2, работающий на операционной системе Android One. Она представляет из себя оригинальную ОС от Google, где производитель телефона в программе ничего не изменял.

Смартфону Xiaomi Mi A2 приписывают 5,99-дюймовый IPS-экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+), 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц, графику Adreno 512, двойную основную (12 Мп + 20 Мп) и 20 Мп фронтальную камеры, аккумулятор емкостью 3010 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 3.0, разъемы USB Type-C и 3,5 мм, а также 4/6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ постоянной флеш-памяти.

24 июля 2018 года в стране пройдет долгожданное событие, в рамках которого миру покажут новый смартфон. Эксперты уверены, что презентуют именно долгожданную новинку в лице Xiaomi Mi A2. Данное устройство станет копией модели Mi 6X, предназначенной только для китайского рынка. Телефон гарантированно поступит в продажу в Европе, России, Индии, а также множестве других стран мира.