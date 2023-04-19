Стала известна дата старта продаж беспроводных наушников realme Buds Air 3 Neo

Компания realme готовится к скорому выходу беспроводных наушников Buds Air 3 Neo в России. Новинку оснастили 10-мм динамическими драйверами и композитными диафрагмами из пластика и термополиуретана, которые обеспечивают максимальное качество звука. Кроме того, уникальная конструкция корпуса может раскрыть весь потенциал басс-драйвера.

Наушники выполнены в футуристическом дизайне, вдохновленный космическими путешествиями. Сверху корпуса нанесено специальное покрытие, выполненное по технологии NCVM, которое притягивает внимание потрясающим блеском металлических частиц.
realme Buds Air 3 Neo могут проработать до 7 часов на одном заряде. С учетом подзарядки от кейса их общий запас автономности составляет до 30 часов.

Беспроводные наушники realme Buds Air 3 Neo поступят в продажу 25 апреля одновременно со смартфоном realme C55.

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