Стала известна дата старта продаж беспроводных наушников realme Buds Air 3 Neo

Компания realme готовится к скорому выходу беспроводных наушников Buds Air 3 Neo в России. Новинку оснастили 10-мм динамическими драйверами и композитными диафрагмами из пластика и термополиуретана, которые обеспечивают максимальное качество звука. Кроме того, уникальная конструкция корпуса может раскрыть весь потенциал басс-драйвера.

Наушники выполнены в футуристическом дизайне, вдохновленный космическими путешествиями. Сверху корпуса нанесено специальное покрытие, выполненное по технологии NCVM, которое притягивает внимание потрясающим блеском металлических частиц.realme Buds Air 3 Neo могут проработать до 7 часов на одном заряде. С учетом подзарядки от кейса их общий запас автономности составляет до 30 часов.Беспроводные наушники realme Buds Air 3 Neo поступят в продажу 25 апреля одновременно со смартфоном realme C55.