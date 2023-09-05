Стала известна дата выхода Xiaomi 13T

Известный своей осведомлённостью инсайдер Абхишек Ядав опубликовал постер-приглашение компании Xiaomi на презентацию флагманского смартфона Xiaomi 13T. Итак, мероприятие состоится 26 сентября в Берлине.

Ранее стали известны характеристики старшей модели Xiaomi 13T Pro. Смартфон оснастят флагманским 4-нм процессором MediaTek Dimensity 9200+, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, расцветками Classic Black со стеклянной тыльной панелью и Light Blue с «кожаным» задником, OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и поддержкой HDR 10+, тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп (сенсором Sony IMX707 и OIS), 13 Мп (датчик Omnivision OV138) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой разрешением 20 Мп (Sony IMX596), защитой от воды и пыли в (IP68), батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.
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