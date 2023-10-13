Стала известна дата выхода Xiaomi 14

Сегодня в сети появились не только качественные изображения флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, но и стала известна дата его выхода. Информацией поделился авторитетный инсайдер Роландт Квандт. По данным источника, презентация пройдет 27 октября в Китае.

Ранее сообщалось, что базовая модель Xiaomi 14 получит 6,7-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2K, динамически изменяемой кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, ультратонкими рамками толщиной 1 мм, яркостью 3000 нит, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 4860 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки. Также смартфоны серии Xiaomi, вероятно, первыми на рынке получат однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, официальный релиз которой запланирован на 24 октября.
Apple потеряла внушительную прибыль в 3 квартале 2023 года…
Apple объявила о финансовых результатах за третий квартал 2023 года — компания заработала выручку в разме…
Официально: Redmi Note 13 получит 120-Вт зарядку …
Компания Xiaomi опубликовала новую порцию подробностей о смартфоне Redmi Note 13 Pro, который будет предс…
Стала известна европейская цена Samsung Galaxy Z Flip5…
Профильное издание Dealabs поделилось подробностями о европейских ценах на складные смартфоны Samsung Gal…
Infinix Zero 30 5G со 144-Гц экраном оценен в $300…
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Zero 30 5G, которую можно отнести к среднебюдже…
Xiaomi 14 могут выпустить уже в октябре…
Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг написал в соцсети Weibo, что «октябрь будет очень интересным». Ис…
Серия Samsung Galaxy S24 получит титановую рамку корпуса …
Сетевые инсайдеры сообщают, что все смартфоны линейки Samsung Galaxy S24, включая базовую модель, получат…
OnePlus 12R показали на рендерах …
Авторитетный информатор Onleaks поделился качественными изображениями смартфона OnePlus 12R, который еще …
Sony Xperia 5 V протестировали в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компактного флагманско…
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor