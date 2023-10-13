Стала известна дата выхода Xiaomi 14

Сегодня в сети появились не только качественные изображения флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, но и стала известна дата его выхода. Информацией поделился авторитетный инсайдер Роландт Квандт. По данным источника, презентация пройдет 27 октября в Китае.

Ранее сообщалось, что базовая модель Xiaomi 14 получит 6,7-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2K, динамически изменяемой кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, ультратонкими рамками толщиной 1 мм, яркостью 3000 нит, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 4860 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки. Также смартфоны серии Xiaomi, вероятно, первыми на рынке получат однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, официальный релиз которой запланирован на 24 октября.