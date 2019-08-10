Стала известна дата выхода смартфона Huawei Mate 30

Один из топ-менеджеров Huawei Ван Ченглу поделился с журналистами датой официальной презентации новых смартфонов серии Huawei Mate 30. Если верить источнику, анонс флагманов состоится уже 19 сентября. На презентации ждут как минимум две модели: стандартную Mate 30 и более продвинутую Mate 30 Pro. Напомним, что ранее было подтверждено использование в новых флагманах фирменного чипсета Kirin 990. По сравнению с Kirin 980, он станет на 20% производительнее при том же энергопотреблении, а мощь графического ускорителя вырастет аж на 50% при еще меньшем энергопотреблении. При этом смартфоны выйдут с предустановленной фирменной оболочкой EMUI 10.