Стала известна дата выхода смартфона Huawei Mate 30

2019-08-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Mate 30; [62]
Один из топ-менеджеров Huawei Ван Ченглу поделился с журналистами датой официальной презентации новых смартфонов серии Huawei Mate 30. Если верить источнику, анонс флагманов состоится уже 19 сентября. На презентации ждут как минимум две модели: стандартную Mate 30 и более продвинутую Mate 30 Pro. Напомним, что ранее было подтверждено использование в новых флагманах фирменного чипсета Kirin 990. По сравнению с Kirin 980, он станет на 20% производительнее при том же энергопотреблении, а мощь графического ускорителя вырастет аж на 50% при еще меньшем энергопотреблении. При этом смартфоны выйдут с предустановленной фирменной оболочкой EMUI 10.


Комментарии и отзывы Huawei Mate 30
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